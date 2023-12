Natale al Museo Civico di Diano Marina: il calendario delle attività per le feste

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina ha preparato una serie di attività ed eventi pensati per tutto il suo vasto pubblico.

L’inizio degli eventi coinciderà con il venerdì 8 dicembre, in occasione della “Festa dell’Immacolata al Museo”, giornata in cui dalle 9 alle 12 è prevista una straordinaria apertura del museo a biglietto ridotto, permettendo di visitare il vasto percorso museale di Palazzo del Parco a metà prezzo. Il pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarà invece dedicato alla preparazione dell’albero natalizio nell’atrio di Palazzo del Parco, iniziativa giunta al suo secondo anno e destinata a diventare uno degli appuntamenti tradizionali del Museo per le feste. L’albero di Palazzo del Parco sino al 10 di gennaio accoglierà i visitatori del Museo, i fruitori della Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” che potranno contribuire al suo addobbo con decorazioni preparate sul posto o portate da casa.

Sabato 9 dicembre il Museo aprirà le porte per l’evento “ArcheoNatale – Aspettando i Saturnalia”, un evento organizzato in collaborazione con la delegazione FAI di Imperia: uno speciale incontro con accesso privilegiato, ma non solo, ai soci FAI, che avranno modo di riscoprire la festa romana dei Saturnalia, celebrata nel periodo del solstizio d’inverno, arricchita da una visita guidata nella Sezione Archeologica del Museo.

A seguire, il Museo accoglierà la cittadinanza dianese ed i suoi turisti sabato 16 dicembre, in occasione degli “Auguri a Palazzo del Parco”. Il museo, alle ore 16.30 ospiterà una visita ad ingresso gratuito e procederà all’illuminazione dell’atrio principale, accompagnata da canti natalizi nel Palazzo. A seguire alle 17.30 presso la Sala Esposizioni “Rodolfo Falchi” verrà invece inaugurata la mostra “Se puoi, perdi i tuoi passi”, dell’artista Alessandro Giampaoli, organizzata dalla Civiero Art Gallery, cui seguirà rinfresco e scambio degli auguri di Natale.

Per ragazzi e famiglie ci sarà un pomeriggio di svago e cultura all’insegna del laboratorio didattico “Giochiamo con la Storia!”, previsto per giovedì 28 dicembre alle ore 15.30 e permetterà ai partecipanti attraverso gare e fedeli ricostruzioni storiche basate su reperti archeologici, di riscoprire il mondo dei giochi e dei passatempi di adulti e bambini in epoca romana.

A concludere il ricco calendario di appuntamenti, sabato 6 gennaio alle ore 15 avrà luogo una nuova edizione di “Extra Omnes”, una visita guidata all’aperto nel centro di Diano Marina, che permetterà ai visitatori di scoprire i principali luoghi chiave e le più interessanti emergenze storiche ed artistiche della Città degli Aranci.

Per il laboratorio e le visite guidate è consigliata la prenotazione.

Le iniziative sono state realizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.