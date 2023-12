Maltempo sulla nostra provincia: 15 centimetri a Monesi e 10 a Verdeggia, per il resto poca pioggia

15 centimetri di neve a Monesi e 10 a Verdeggia, oltre ad una ‘imbiancata’ in molti centri dell’entroterra e sulle cime più alte. Questa, per il momento, la situazione legata alla perturbazione che sta transitando sulla nostra provincia e che ha portato la prima vera neve.

Più alte le misure registrate nel basso Piemonte, dove troviamo una decina di centimetri a Mondovì e Ceva ma oltre 20 sulle località sciistiche principali, come Limone Piemonte, Artesina e Prato Nevoso. Al momento la precipitazione sta continuando e andrà avanti per buona parte della serata.

Scarsa la pioggia sulla costa e nella prima collina, con 5/10 millimetri a seconda della località. Le temperature sono in calo rispetto a ieri, con la solita minima (alle 18) a Poggio Fearza, con -4,1, seguita da Nava con -2,1, Triora 0, Pornassio 0,5, Bajardo 0,6, Triora 1,1, Vrdeggia 1,3, Borgomaro 2,8, Seborga 4,4, Airole 4,6, Dolcedo 4,8, Pigna 5, Rocchetta Nervina e Cipressa 5,1, Imperia 5,9, Ventimiglia 7,1, Sanremo 7,9.

La situazione è al momento sotto controllo e non si registrano disagi se non sulle autostrade che portano al nord, ovvero la A6 Savona-Torino e sulla A26 Genova-Gravellona, dove nevica sul tratto appenninico. Ovviamente ricordiamo che sono obbligatorie le catene al seguito o gli pneumatici invernali.

L’allerta gialla diramata ieri e confermata dall’Arpal per nevicate, riguarda solo l’entroterra della provincia di Savona e di Genova, dove sono previsti tra i 2 e i 10 centimetri di neve. Le precipitazioni colpiranno anche la nostra provincia ma dovrebbero essere meno copiose. Le temperature dovrebbero scendere ancora in serata per poi risalire leggermente da domani, quando è previsto un miglioramento, in estensione mercoledì.

Nell'interno della nostra provincia, la quota neve è tra i 600 e gli 800 metri, dove saranno possibili accumuli localmente moderati. Nelle prime ore della notte tra oggi e domani, ancora deboli residue precipitazioni nevose nell’interno delle zone BC e su E, con deboli spolverate su D, in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili gelate anche diffuse sui versanti padani di Ponente e di Levante nelle ore più fredde, più localizzate nell’interno di B. Sotto le previsioni nel dettaglio

OGGI: deboli nevicate a tutte le quote con interessamento delle tratte autostradali su D, parte Ovest di E e interno di B. Nell'interno di AC quota neve intorno ai 600-800m, localmente in calo su C; nell'interno di A possibili accumuli localmente moderati. Sulla costa di B quota neve intorno ai 300-500m, in locale calo a 200m con possibile nevischio in sconfinamento costiero. Dal pomeriggio venti settentrionali anche rafficati di burrasca su B, forti su A, da Sud-Est moderati con locali rinforzi su C. Disagio per freddo sulle zone BDE.

DOMANI: deboli e residue precipitazioni nevose nell'interno di BC e su E, deboli spolverate su D nelle prime ore della notte; esaurimento in mattinata. Gelate anche diffuse su DE nelle ore più fredde, possibili locali gelate nell'interno di B. Venti settentrionali forti localmente rafficati su A, fino a burrasca su B, moderati con locali rinforzi su C in rapida rotazione da NordEst; progressiva attenuazione da metà giornata. Disagio per freddo su BDE, disagio localizzato, in particolare nelle ore serali e notturne, sul resto della regione.

MERCOLEDI’: mare molto mosso in mattinata su C, in calo da metà giornata. Disagio per freddo nelle ore notturne su DE.