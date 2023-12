Sanremo: l'autrice per bambini Sara Di Vittori protagonista della campagna 'LibriAMOoci' con il racconto “Il tempo della crisalide”

La campagna nazionale “LibriAMOoci”, che promuove iniziative di lettura ad alta voce nelle scuole, ha visto la partecipazione attiva dell’autrice per bambini Sara Di Vittori.

La scrittrice ha portato il suo nuovo racconto illustrato “Il tempo della crisalide”, edito da Antea, nelle classi dell'istituto comprensivo “Italo Calvino” di via Volta, a Sanremo. I giovani lettori sono stati protagonisti attivi dell’iniziativa che li ha visti ascoltare, leggere e creare origami a tema.

L’appuntamento con l’autrice e con il laboratorio è rinnovato per il 29 dicembre alle 16.30 alla libreria Ubik, dove si potrà passare un momento in compagnia tra lettura e creatività.