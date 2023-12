Madame si prende il Teatro Ariston: “Sanremo, tu mi hai capita” (foto e video)

È stata a Sanremo tre volte, ma mai prima d’ora per prendersi l’intera scena. Due partecipazioni al Festival, due Targhe Tenco e ora, finalmente, l’intero palco dell’Ariston tutto per lei.

Madame ha fatto tappa nella Città dei Fiori con il tour che la sta portando in tutte le principali città d’Italia. Un viaggio all’interno di una carriera che, seppur ancora all’inizio, l’ha già portata a toccare vette inimmaginabili con dischi di platino, riconoscimenti e collaborazioni con le colonne della musica rap e non solo.

Da “Sciccherie” ad “Aranciata”, passando per “Il mio amico”, e i due brani sanremesi “Voce” e “Il bene nel male”, Madame ha accompagnato un Teatro Ariston tutto esaurito in un viaggio tra i brani che l’hanno portata nel giro di tre anni dagli albori di un sogno alle vette della canzone italiana. Tutti in piedi, tutti sotto il palco per uno dei più alti talenti della canzone d’autore contemporanea.

Madame debutta a soli 16 anni con il singolo “Anna” e, poco dopo, firma il contratto con l’etichetta Sudar Music. Alla fine dello stesso anno si fa conoscere in radio con il singolo “Sciccherie” che arriverà a ottenere il disco di platino. L’anno successivo passa sotto la gestione di Paola Zukar, nome iconico del rap italiano, e avvia collaborazioni con grandi nomi della scena come Marracash, Ensi, Rkomi.

Il grande pubblico fa la sua conoscenza nel 2021 quando prima firma il singolo “Il mio amico” con Fabri Fibra e, poi, partecipa al Festival di Sanremo con l’inedito “Voce” classificandosi all’ottavo posto e ottenendo anche il Premio Lunezia per il valore musical-letterario e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. “Voce” sarà anche quadruplo platino della FIMI. Sempre nel 2021 esce il suo primo album “Madame” pubblicato da Sugar e fa nuovamente tappa a Sanremo, questa volta per il Premio Tenco dove vince due targhe: miglior opera prima con l’album “Madame” e miglior canzone con “Voce”. Nel 2023 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano “Il bene nel male” e si classifica al settimo posto. Dopo la kermesse esce il suo secondo album “L’amore” da cui viene estratto il singolo “Aranciata”.

(Foto di angela Perri)