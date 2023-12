Taggia: clima pre-natalizio ieri sera al convento dei Domenicani per il Lions Club alla 'Cena dell'Amicizia'

Nuovamente accolti nel contesto dei Domenicani di Taggia, il Club Lions Arma e Taggia ha organizzato nella serata di ieri, in un clima pre-natalizio, la consueta ‘Cena dell’Amicizia’, service che vanta per il Club una storia ormai pluriennale.

L’orientamento del service persegue una delle fondamenta del pensiero Lions ovvero incontrare la popolazione del territorio, con particolare riguardo verso quelle persone che a loro volta hanno il desiderio ed anche per alcuni la necessità di relazionarsi con altri anche per sentirsi parte della comunità. Molte volte si sottovalutano i rapporti umani isolandoci in un mondo social-virtuale, non accorgendoci di ciò che ruota intorno a noi ma sopratutto delle persone che ci circondano.

La ‘Cena dell’Amicizia’ non può chiaramente sopperire da sola alle sempre crescenti esigenze di innalzamento dei contatti umani, ma quantomeno si prefigge l’obiettivo di accendere un focus su questa necessità, cercando altresì di far comprendere l’importanza del dialogo e dell’incontro.

I soci Lions del Club di Arma e Taggia, affiancati da un folto gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Imperia, hanno ospitato ieri numerosi amici in una piacevole serata di convivialità ed in un clima di auguri natalizi, il contesto del Convento di San Domenico già più volte location delle serate Lions ha ancor più, con la storia delle sue mura ed il suo spirito insito, aiutato a sostenere il buon esito della serata.

“Un ringraziamento agli ‘amici’ – dicono gli organizzatori - Lanza Carni, Costa Ligure, Spazio Conad, Panificio Leone e Il Mulino di Molini di Triora che pur non essendo soci sono comunque Lions nel cuore in quanto comprendono le finalità del nostro club e non esitano ad aiutarci per quanto a loro risulta possibile”.

La Cena dell’Amicizia ricalca per i soci Lions uno dei pilastri dell’ordinamento Lionistico. Il Governatore in carica per il nostro distretto, Oscar Bielli, ha ampiamente esposto quelle che sono le linee guida del suo governatorato con particolare riguardo al progetto ‘Aiutiamo le nostre comunità’ per vivere una solidarietà più ampia e diffusa sul territorio.