Pigna: dibattito cruciale per la valorizzazione del territorio, si parla di Tosella rossa e 'Gran Pistau'

Questa mattina, presso il suggestivo Comune di Pigna, è stato avviato un dibattito cruciale che potrebbe segnare un punto di svolta nella valorizzazione del territorio. Al centro della discussione c'è la "Tosella Rossa", una varietà di grano coltivata storicamente in loco e associata alla produzione del prelibato Gran Pistau.

L'evento più significativo emerso dalla discussione è l'organizzazione di una giornata speciale dedicata al Gran Pistau, programmata per il 29 dicembre. Durante questa giornata unica, il borgo di Pigna si immergerà nelle tradizioni culinarie locali con dimostrazioni sulla preparazione del celebre piatto e l'opportunità di assaporarlo presso i ristoranti e locali aderenti.

Il gran numero di partecipanti alla riunione e l'entusiasmo palpabile hanno colpito l'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, il quale ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per la promozione turistica, culturale e territoriale della regione. L'evento promette di essere non solo un trionfo gastronomico, ma anche un'occasione unica per riscoprire e apprezzare le radici storiche e culinarie di Pigna.