Dimissioni e ricoveri fuori provincia: una tessera di solidarietà per i trasporti nelle strutture ospedaliere

Dimissioni e ricoveri fuori provincia: scatta un importante servizio della Croce Rossa di Bordighera, grazie a un’idea del presidente Vincenzo Palmero.

E’ stata inviata una lettera, nella quale viene proposta una tessera familiare da 45 euro, che consenta successivamente il trasporto da e per ospedali o strutture mediche in tutta Italia. Una sorta di ‘abbonamento’ o ‘assicurazione’ che andrebbe ad alleviare le problematiche di molte famiglie, visto che in alcuni casi l’Asl non riesce ad assicurare il servizio di trasporto. Un servizio che, se raggiungerà il 'quorum' previsto, sarà poi assicurato a tutti.

Da diversi mesi Palmero ha questa idea ed ora il lancio è imminente: “Pensiamo che, per poter far funzionare il servizio – ci ha detto il presidente della Croce Rossa – si debba raggiunge i 2.000 aderenti. Solo quando si arriverà al numero previsto, chiederemo di versare la quota di 45 euro. In quel modo il servizio sarà garantito a tutti”.

Palmero ha esposto la propria idea alle molte associazioni sul territorio, compresi i Lions ma anche alla Diocesi, alla Caritas e all’Ordine dei Medici. Dall’idea di Palmero, quindi, potrebbe nascere un servizio molto importante per quelle persone che non hanno chi può portarle o andarle a prendere, in caso di visite, ricoveri o dimissioni.

Palmero ha già avuto colloqui con le altre pubbliche assistenze della nostra provincia: “Si sono rese disponibili e questo ci consentirà di poter garantire il servizio alle persone sole e a chi non ha possibilità economiche”. Per potersi informare sull’acquisto della tessera si può chiamare al numero 0184295522 oppure scrivere via mail a bordighera@cri.it.