Sanremo: spenta da più giorni l'illuminazione pubblica in località Strada Tasciaire, la viva protesta di un residente

Gentile Direttore Sanremonews, siamo senza illuminazione pubblica in località Strada Tasciaire al numero civico 92. Ho gentilmente chiesto quattro volte di riparare l’illuminazione spenta al sito ‘Segnalazione guasti illuminazione pubblica Comune di Sanremo’.



A chi dobbiamo rivolgere la parola? È da tre settimane che non abbiamo più luci stradali. L'illuminazione in questa parte della strada è estremamente importante. Se qualcuno inciampasse qui al buio, cadrebbe almeno per 15 metri. Non può nemmeno vedere dove. Ho gentilmente chiesto già quattro volte di riparare l'illuminazione stradale. Finora nessuno si fatto vivo!!! La risposta automatica è sempre ‘Grazie per la collaborazione. La sua segnalazione e’stata inviata all’ufficio di competenza che provvederà al più presto alla riparazione del guasto da lei riportato', ma ancora non si è visto nessuno. Siamo disperati e arrabbiati!



A. Csiki Steiner".