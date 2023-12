Sanremo: 'Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’, mostra personale alla Galleria d’Arte ‘La Mongolfiera’

L’attività espositiva della galleria d’arte ‘La Mongolfiera’ riprende con entusiasmo con la mostra personale ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’, visitabile a partire da sabato 2 dicembre.

Lisandro Rota nasce a Lucca nel 1946 e, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, inizia l'attività pittorica da autodidatta nel 1969, spinto da sua moglie che gli regalò la prima scatola di colori e il cavalletto. Partecipa presto a mostre personali, collettive e concorsi in varie città italiane ricevendo consensi da parte della critica e del pubblico. Inizialmente è attratto dal filone paesaggistico, gradatamente se ne discosta aggiungendo note surreali al proprio linguaggio pittorico: i suoi mondi e i personaggi che li popolano sono caratterizzati da una sottile inquietudine che attrae lo spettatore.

Dai primi anni duemila, Rota approda allo stile e alla tecnica attuali dove una figurazione molto più rasserenante gli serve per irridere affettuosamente l'essere umano e le sue abitudini, talvolta impersonificato da una emblematica Signora Maria. La vita delle casalinghe e la loro necessità di evadere dalla routine quotidiana con la fantasia, le storie con il sapore di altri tempi, come i viaggi in Cinquecento, l'andare a pescare o il guardare le partite di calcio al bar, la gestione dei risparmi sono le tematiche principali affrontate dall'artista con il sorriso e talvolta con una velata malinconia.

La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 18 e sarà visitabile fino al 13 gennaio tutti i giorni presso la galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50 a Sanremo dalle 15.30 alle 19; martedì, giovedì e sabato anche dalle 10 alle 12, lunedì mattina e i festivi chiuso (apertura straordinaria 8 dicembre 10-12 e 15.30-19).

Le grafiche e le opere di Lisandro Rota saranno anche in vendita sullo shop online della galleria al seguente link. Per informazioni: 0184 508554, via mail a info@gallerialamongolfiera.it, sul web: www.gallerialamongolfiera.it e shop.gallerialamongolfiera.it.