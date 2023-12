Ventimiglia: orientamento, due giorni di 'Open day' per i genitori alla scuola Santa Marta

E' tempo di decidere quale scuola sia la migliore per il proprio figlio. Per questo l'Istituto paritario Santa Marta a Ventimiglia (in via San Secondo 23), ha organizzato l'open day per domani e sabato 12 gennaio dalle 9 alle 12.

In questa occasione sarà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa, sarà possibile visitare gli spazi scolastici interni ed esterni e saranno illustrati tutti gli interessanti progetti che l'Istituto propone ai suoi alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Pronte a rispondere alle vostre domande e curiosità le Suore e le insegnanti vi aspettano con i vostri bambini.

Santa Marta è una scuola attenta alla persona, innovativa, aperta al mondo delle lingue e ricca di tradizione psico-pedagogica.