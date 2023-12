Caro canone, il comune di Bordighera chiude le trattative: ambulanti pronti a procedere per vie legali

"Ieri a Bordighera mentre gli ambulanti erano fuori dal comune a protestare e una delegazione era dentro a discutere col vicesindaco e gli uffici per il caro-canone, il sindaco Vittorio Ingenito, che era fuori sede, ha comunicato di non accettare la richiesta di adeguare le tariffe alla legge. Forse sapeva già cosa fare. Intanto, aspettiamo fino ad oggi per vedere se riceviamo risposta di approfondimenti come siamo rimasti d'accordo". Lo dichiarano le sigle sindacali, sia della Fiva Confcommercio che dell’Anva Confesercenti, degli ambulanti del mercato del giovedì a Bordighera.

"Nel frattempo stiamo ricevendo parecchie spinte dai colleghi a continuare la protesta" - fanno sapere - "Vedremo cosa fare, intanto abbiamo riallacciato contatti con lo studio legale per chiedere come procedere".

"Speriamo che l'amministrazione ci capisca, sennò potrebbero esserci delle sorprese per le altre categorie di contribuenti" - concludono - "Non vogliamo questo e aspettiamo che il Sindaco approfondisca il da farsi".