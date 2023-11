Bordighera, canone alle stelle: gli ambulanti protestano davanti al Comune (Foto e video)

Gli ambulanti del mercato del giovedì protestano contro l’applicazione di un canone unico patrimoniale che vede importi superiori a quelli dovuti per legge. Questa mattina, infatti, non aperto i loro banchi sul lungomare per raggiungere la piazza del comune di Bordighera e far sentire la loro voce.

Gli ambulanti, sia della Fiva Confcommercio che dell’Anva Confesercenti, hanno protestato con cartelli davanti al palazzo comunale per chiedere all’Amministrazione di comprendere i loro problemi e adeguare il contributo a quanto realmente dovuto. "Chiediamo di applicare la giusta tariffa di legge. Qui paghiamo tre volte tanto e non ci sembra corretto" - dice Giuseppe Piccolo dell'Anva Confesercenti - "Vogliamo solo che si applichi la legge".

"Si tratta di una querelle che dura dal 2021 sull’occupazione del suolo pubblico, la cui normativa è cambiata con l’introduzione del canone unico patrimoniale, che accorpa Tosap e Tari, ma con la peculiarità di essere differente a seconda della città ove viene applicato, delle ore di mercato e dell’ubicazione del mercato" - fa sapere Fabrizio Sorgi, presidente provinciale della Fiva Confcommercio - “La precedente Amministrazione comunale aveva preso l’impegno di rivedere il tributo. Ora, nonostante l’Amministrazione sia stata riconfermata, c’è stata proposta una scontistica del 15-20% sul tributo. Il problema è che noi da anni a Bordighera paghiamo un tributo che è tre volte superiore a quanto in realtà dovuto. Fra l’altro, lo sconto sarebbe una sorta di ristoro per compensare il fatto che oggi il mercato è stato spostato, sempre lungo la passeggiata, a causa di lavori in corso".

Una delegazione di ambulanti è stata ricevuta nella sala giunta dal vicesindaco Marco Laganà e dagli assessori Walter Sorriento, Martina Sferrazza e Melina Rodà, che insieme ad alcuni tecnici del comune hanno ascoltato le richieste dei manifestanti.

Dopo l'incontro di questa mattina con Anva e Fiva, cui ha partecipato anche una delegazione di operatori, l'amministrazione ha confermato la decisione di diminuire tra il 15% e il 20% la tariffa per l'occupazione del suolo pubblico per le attività mercatali.

"Occorre dirlo con chiarezza - dichiara l'amministrazione - una maggiore riduzione graverebbe inevitabilmente su altre categorie commerciali e comporterebbe un aumento dell'imposta per dehors e passi carrabili, perché c'è necessità di mantenere invariato il gettito del Canone Unico. C'è un unica ragione per la nostra scelta ed è non danneggiare altre categorie di contribuenti pur volendo comunque andare incontro ai mercatali, che oggi possono legittimamente beneficiare di una riduzione del canone".

Nel pieno rispetto del parere legale fornito da Anva e Fiva, si evidenzia che l'Ufficio Tributi ha confermato la corretta determinazione della tariffa secondo la vigente normativa; questo avvalendosi anche del supporto di Abaco, società che si occupa della riscossione e che ha convalidato i calcoli proposti dallo stesso ufficio comunale.