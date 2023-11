Bordighera: cambiano i costi e aumentano le tasse, da settembre rincari su trasporto scolastico e buoni pasto

“A fronte della necessità di raggiungere l’equilibrio di bilancio per il 2024, il Comune di Bordighera porterà l’addizionale comunale e le tariffe di alcuni servizi al livello già applicato nei centri limitrofi”. In questo modo l’Amministrazione della città delle palme illustra le misure adottate dopo aver effettuato una approfondita analisi sulle principali voci di spesa.

La variazione dei costi più importante ricade sul verde pubblico. L’Ufficio Giardini ha richiesto una perizia dettagliata per verificare la spesa necessaria per sostenere una decorosa manutenzione di parchi e giardini (esclusa la potatura) anche alla luce delle numerose critiche registrate. In base alle conclusioni del documento il costo di gestione annuale è stimato in 440.000 euro, ossia più del doppio di quanto stanziato fino ad oggi.

“Un rincaro – evidenzia l’Amministrazione - che comunque testimonia come gli Uffici abbiano nel tempo ottimizzato le risorse che venivano loro assegnate. Viene chiesto però un cambio di passo, che comporta un diverso impegno economico. Per questo l’addizionale Irpef comunale sarà portata al livello di Vallecrosia, Ventimiglia e Sanremo, ovvero dallo 0,6% allo 0,8%”.

Inoltre gli affidamenti per alcuni servizi sono in scadenza: i nuovi capitolati di gara dovranno tenere conto dell’inflazione e quindi verranno ritoccate le tariffe per il trasporto scolastico e per i buoni pasto. Il provvedimento sarà applicato solo a partire da settembre 2024 e comunque per i residenti la spesa rimarrà sempre al di sotto o in linea con quella delle altre cittadine del comprensorio.

“Ciò che realmente preoccupa oggi - conclude l’Amministrazione - è l’aumento stimato del 300% del costo dell’acqua che dovremo sostenere a fronte della tariffa unica così come recentemente presentata dal Commissario ad acta dell’A.T.O. idrico Ovest della Provincia di Imperia”.