Isolabona: una grande festa aspettando il Natale con mercatino artigianale, degustazioni, musica e tante altre sorprese.

A Isolabona, un piccolo paese della Valle Nervia, ricco di storia e tradizioni, il Natale è anche l’occasione per scoprire le migliori produzioni artigianali del territorio.

“Per le feste di Natale – spiegano l'Assessore Panigo Elena ed il Consigliere Cane Giuseppe - abbiamo ideato a questa nuova e speriamo duratura manifestazione: “MangiamIsola”. Un evento, che nasce dalla volontà di promuovere innanzitutto il nostro territorio e poi gli aspetti legati alla cultura culinaria, la promozione delle eccellenze del nostro Paese. Ma la festa non sarà solamente un'occasione per godere di meraviglie gastronomiche, ma anche per accendere il falò, insieme alla musica e alle diverse attività di animazione per grandi e bambini. Siamo contenti perché abbiamo chiesto alle attività locali di partecipare a questo evento e la risposta è stata positiva. Vi aspettiamo per condividere una giornata ricca di amicizia e di gioia”

Queste le principali attività in programma dalle 15.00 fino alle 22.00 di sabato 16 dicembre:

I ragazzi del Bar HArpae Federica e Cristian ci accoglieranno con i loro strepitosi aperitivi e buona Musica;

la Macelleria Anfosso con una selezione di Salami di propria produzione;

la pasticceria Piccole Delizie della giovanissima Cecilia, addolcirà la festa con delle meravigliose mono porzioni;

Carlotta Paganoni con la sua azienda Agricola Casiglian produttrice di Olio extra vergine di oliva e Vino e per l’occasione preparerà un fantastico Vin Brulè;

l’Opificio Chamalou di Lorenzo Pagnini sarà presente con le sue grappe dagli aromi più sorprendenti;

il Ristorante Bruno, Mauro e Vittorio con i loro Piatti più caratteristici.

Ospiti speciali “le signore delle Cubaite ” Fiorella, Antonella e Carla porteranno il dolce che è sicuramente simbolo assoluto del paese la Cubaita.

Il centro culturale culturale “A Ciassa“, come sempre in grande collaborazione con il Comune, proporrà la tanto amata Cioccolata calda .

Nelle vie del centro storico si svolgerà un raffinato mercatino dell’artigianato, con produzioni uniche e originali, che possono diventare dei bellissimi regali di Natale.

All’interno di casa Doria saranno allestite due sale speciali, che regaleranno delle gradite coccole ai visitatori: in una si potrà eseguire un trattamento di riflessologia facciale e nella seconda un trattamento benessere auricolare.

Il tutto reso ancora più caldo e magico da un grande falò che sarà acceso in piazza Martiri.

Questa la lista dei prodotti gastronomici

Ristorante Bruno

Pizza focaccia Barbagiuai 1€ al pz.

Torta verde 2€ al pz.

Ravioli 5€ a pz (ragù o olio evo e parmigiano)

branda 5€ pz.

Stoccafisso accomodato 5€ pz.

Zabaione 3€ pz

Pasticceria Monoporzioni 5€ ognuna

Senza glutine:

-mousse ai 3 cioccolati

-regina: bavarese cioccolato bianco e lamponi

-pistacchietta (bavarese alla vaniglia e mousse al pistacchio)

Con il glutine:

-ghiotta: bavarese alla nocciola e mousse al fondente

-tartelletta di frutta fresca

-lemon pie: frolla alla vaniglia con curd al limone e meringa italiana

-torta di mele

-torta pere e cioccolato