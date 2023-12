Sanremo: al via il mese di 'Orientamento' per gli studenti che vogliono proseguire la scuola al 'Cassini'

Anche quest’anno è giunta l'ora dell’Orientamento. Scuole secondarie di primo e di secondo grado si mobilitano per coordinare incontri e attività, che permettano agli studenti di scegliere con consapevolezza la loro ‘futura scuola’.

Le opportunità offerte dagli istituti superiori soni molte e varie e non sempre i giovanissimi studenti hanno la consapevolezza dei propri talenti e delle proprie passioni per gestire in autonomia la scelta di un percorso formativo. Ecco quindi l’utilità delle azioni di ‘Orientamento’, che hanno il grande merito di creare continuità fra due ordini di scuola.

Il liceo G.D. Cassini di Sanremo vanta una lunga esperienza nella organizzazione di incontri di orientamento e anche quest’anno l’attività freme. Il Cassini offre ben quattro opportunità di scelta, il neo nato indirizzo musicale, che vive la terza esperienza di presentazione sul territorio; l’indirizzo classico fra tradizione e innovazione con una nuova curvatura; l’indirizzo scientifico con la sfida della robotica e quello linguistico con i suoi stage.

Quest’anno un numeroso team di docenti ha diversificato le modalità di incontro con gli studenti, a partire dalla visita di gruppi misti di docenti e studenti in alcune classi delle scuole medie. Grande energia, quindi, che trova realizzazione nella giornata di sabato prossimo. Dalle 9 e fino a tarda mattinata gli studenti saranno ricevuti nella palestra del liceo per i saluti istituzionali e poi saranno divisi in vari gruppi, secondo l’indirizzo da loro scelto.

Affiancati dagli studenti-tutor del Cassini, saranno accolti nelle aule da docenti e altri studenti, che proporranno loro attività in pillole, simili a quelle svolte durante la normale giornata scolastica. Ogni gruppo affronterà cinque percorsi. Così sarà possibile per il ‘Musicale’ parlare di musica e ascoltare qualche nota, anche seguire una lezione matematica o di italiano, per il classico oltre a latino e greco si potranno affiancare l’italiano o due calcoli di matematica o una lezione in laboratorio, per lo ‘Scientifico’, invece, alla matematica si potranno unire le suggestioni del latino o dell’italiano e una bella esperienza di laboratorio, per il linguistico, oltre le lingue ‘of course’, sarà possibile fare esperimenti nei laboratori o seguire una lezione di italiano o scienze.

Coloro che sono già decisi potranno trovare conferme, gli indecisi riceveranno utili sollecitazioni. Una grande novità di questo anno è l’iniziativa ‘Tra i banchi del Cassini’. Il 7 e 11 i giovanissimi studenti saranno accolti in alcune classi selezionate fra tutti gli indirizzi e potranno assistere a vere e proprie lezioni, con insegnanti che spiegano live e interagiscono con i propri allievi. Allora davvero i futuri liceali potranno assaggiare in diretta e dal vivo il Liceo.