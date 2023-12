Anche a Taggia e Sanremo l'iniziativa 'Scatole di Natale' con 'Sanremo Donna' e 'Sempre in forma'

Anche in occasione di questo Natale, i gruppi "Sanremo Donna" e "Sempre in Forma" rivolgono un pensiero alle persone più bisognose con l'apprezzata iniziativa “Scatole di Natale”, il progetto di solidarietà lanciato sui social e diffusosi in tutta Italia proprio con l’intenzione di regalare un caldo Natale a chi si trova in difficoltà.

La raccolta solidale consiste nel "riempire una scatola con il cuore", ovvero confezionare una scatola da regalare con all’interno un indumento caldo, un prodotto di bellezza, un cibo goloso, un passatempo e “un biglietto gentile”, con una frase o un disegno realizzati dai bambini. La scatola deve essere chiusa, decorata e deve riportare l'indicazione del destinario, ovvero se uomo, donna, bimbo/a, con la specifica della fascia d'età o della taglia. L'Emporio solidale di Taggia - gestito dalla Croce Verde di Arma Taggia - e l'Emporio solidale di Sanremo si occuperanno della distribuzione dei pacchi.

E' possibile portare le scatole all'Emporio di Taggia, gestito dalla Croce Verde, in piazza Eroi Taggesi (vicino al bar Torre) dal 5 al 19 dicembre con i seguenti orari:

- tutti i martedì e i giovedì dalle 15 alle 18

- sabato 9 dicembre dalle 10 alle 12.

Sabato 16 dicembre, inoltre, in occasione della manifestazione "Natale a Villa Boselli", la Croce verde sarà presente con uno stand dalle 10 alle 18.