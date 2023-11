Trasferimento del punto prelievo dell'ospedale di Bordighera alla Casa di Comunità

A partire dal 4 dicembre l’attuale punto prelievi al piano terra della Palazzina Uffici sarà spostato presso la Casa di Comunità di Bordighera (sempre nell’area dell’Ospedale Saint Charles) con orario di apertura dalle 7.15 alle 9 dal lunedì al venerdì.

Il punto prelievo funzionerà su appuntamento; sarà garantito l’accesso diretto ai pazienti in urgenza (priorità U indicata dal medico di medicina generale sulla ricetta), ai pazienti oncologici in terapia, ai pazienti in Terapia Anticoagulante Orale.

Contestualmente al trasferimento, verrà favorita, presso il Consultorio Familiare del Distretto di Ventimiglia, la prenotazione diretta degli esami ematici alle donne in gravidanza prese in carico nel percorso nascita. La prenotazione diretta degli esami ematici vuole andare incontro alle esigenze della donna in questo importante momento della vita.

La prenotazione dei prelievi degli esami di laboratorio, prescritti su ricettario, può essere effettuata:

· per telefono, sia da rete fissa che da cellulare, chiamando il numero unico regionale gratuito 800 098 543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18);

· presso gli sportelli Cupa presenti nei Distretti Sanitari;

· presso le Accettazioni degli Ospedali;

· presso lo studio del Medico Curante (se attivo il servizio di prenotazione);

· presso le Farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione Cup.

L’attività del Punto Prelievi nel Distretto Ventimigliese è oggetto di una complessiva riorganizzazione che, ha portato nei mesi scorsi, all’implementazione del punto prelievi di Villa Olga, il cui potenziamento progressivo verrà completato nel mese di gennaio 2024.

In collaborazione con i comuni del comprensorio è stato potenziato il centro prelievi mobile nella zona intemelia: quattro sedute al mese dedicate alla zona di Roverino (Comune di Ventimiglia) e doppie sedute nei principali comuni dell’entroterra come Pigna, Vallebona, Dolceacqua, Perinaldo e Soldano, oltre ad un giorno al mese ad Airole, Apricale, Seborga, ed Isolabona.