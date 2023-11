Dall'istruttore sanremese Ferdinando Mongelli un sito internet per imparare a giocare a scacchi

Nasce a Sanremo un sito dedicato a chi desidera imparare il gioco degli scacchi. L'istruttore matuziano Ferdinando Mongelli ha aperto un sito web che contiene tutte le informazioni necessarie a chi desidera avvicinarsi al 'nobil giuoco'.

"La domanda che mi sento rivolgere spesso è - dice Mongelli - 'quanto tempo è necessario per diventare un bravo scacchista?'. Non c'è una risposta precisa,

dipende molto dalla propria passione e voglia di crescere. Diciamo comunque che in media almeno un anno è necessario per assimilare bene le principali strategie fondamentali".

Un gioco affascinante che piace per le sue infinite combinazioni e strategie che possono scaturire da solo 64 caselle e 32 pezzi. Chiunque può provare a cimentarsi, non importa l'età, non importa il livello, gli scacchi sono per tutti. Chi vuole provare può cliccare su: https://www.lezioniscacchisanremo.it/.