Un lettore di Ventimiglia ringrazia medici e operatori del reparto di Chirurgia del 'Borea' a Sanremo

Un nostro lettore, Mauro Grassano di Ventimiglia, ci ha scritto per evidenziare un caso di ‘buona sanità’ all’ospedale di Sanremo:

“Lunedì mattina sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico in Day hospital presso il Reparto Chirurgia dell’Ospedale di Sanremo. Intervento perfettamente riuscito e trattamento perfetto da parte di medici, infermieri, Oss. Martedì mattina ho ricevuto una telefonata della capoinfermiera che si informava sulle mie condizioni, sul decorso postoperatorio, sulla notte trascorsa. Quindi, oltre a ringraziare sentitamente tutte le persone che in reparto si sono prese cura di me e a complimentarmi per la professionalità e soprattutto per le doti umane, faccio una considerazione: in Italia, quella che non funziona è la sanità pubblica intesa come gestione, da parte della politica, delle scelte strategiche e programmatiche. Quella che continua ad eccellere é rappresentata dal lavoro encomiabile dei (pochi rimasti) operatori del settore, di ogni categoria”.