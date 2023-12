Vallecrosia, a San Rocco concerto benefico pro Caritas parrocchiale: si esibirà il coro Troubar Clair (Foto)

Un concerto corale di beneficenza andrà in scena venerdì 8 dicembre alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia.

Per l'occasione si esibirà il coro Troubar Clair con "...et in terra pax". "Nella chiesa parrocchiale di San Rocco verrà organizzato il concerto di Natale" - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "E' un'iniziativa che vede la collaborazione tra la parrocchia, il coro Troubar Clair e il Comune per vivere lo spirito della pace natalizia attraverso la musica che nei secoli ne è stata interprete".

L'evento, che rientra nella rassegna "Aspettando il Natale" proposta dall'Amministrazione comunale per le festività natalizie, sarà a favore della Caritas parrocchiale. "Sarà una bella occasione per stare insieme ma, soprattutto, chi vorrà potrà fare un'offerta a favore della Caritas parrocchiale per contribuire a sostenere le iniziative che vengono organizzate per aiutare i poveri del territorio" - dice don Rito - "Abbiamo anche la casa del pellegrino, un posto in cui le persone che passano possono soggiornare per riposare e dormire. La domenica, invece, prepariamo il pranzo per le persone sole. Chi è a casa da solo può venire a mangiare e vivere un bel momento in comunità. Il martedì, inoltre, prepariamo il cibo che poi distribuiamo davanti al cimitero di Ventimiglia alle persone bisognose e ai migranti. Quest'anno abbiamo distribuito circa 10mila pasti".