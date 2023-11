Musica, teatro e incontri letterari animeranno Vallecrosia durante le feste: tornerà il trenino di Babbo Natale (Foto e video)

Musica, teatro, mostra fotografica e incontri letterari animeranno Vallecrosia durante il periodo natalizio.

Torna, infatti, la rassegna comunale "Aspettando il Natale" che prevede tante iniziative per soddisfare e divertire tutte le fasce d'età. I 18 eventi in programma andranno in scena dal 2 dicembre al 7 gennaio. "E' un calendario molto ricco. Tra le novità vi saranno 'Aspettando Babbo Natale' e 'Aspettando la Befana' che si terranno il 23 dicembre e il 5 gennaio sul solettone sud e la pista di pattinaggio. Abbiamo pensato di farli a scuole chiuse per permettere alle famiglie di partecipare. Tornerà il Villaggio natalizio con il trenino di Babbo Natale di Erio Tripodi che consegnerà regali e merenda a tutti i bambini sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio grazie alla collaborazione dell'associazione Fiori Eventi" - ha detto l’assessore alle manifestazioni Pino Ierace durante la presentazione degli eventi natalizi avvenuta questa mattina presso il palazzo comunale di Vallecrosia - "Vi è stata una grande collaborazione tra gli assessorati alle Manifestazioni e alla Cultura, le associazioni, il Don Bosco e i negozi. Ogni sabato dalle 15 l'Oratorio salesiano Don Bosco proporrà un evento: uno spettacolo di magia, animazione e truccabimbi, gonfiabili per i più piccini e, domenica 24 dicembre, la sfilata in maschera a tema natalizio con Babbo Natale, che dal lungomare sfilerà lungo le vie della città e arriverà all'Oratorio Don Bosco dove distribuirà i doni. Grazie alla collaborazione con l'associazione Pescatori Amici del Mare verrà proposto lo 'Sbarco della Befana' il 6 gennaio alle 13.30 sul lungomare. Sono stati stanziati in totale 20mila euro per luminarie e spettacoli. Nel periodo natalizio illumineremo la via principale e le vie dell'interno per dare un senso di calore e luminosità alla città. Siamo molto soddisfatti del programma".

Il primo evento sarà sabato 2 dicembre alle 17 con l'inaugurazione della mostra fotografica sulla "Thailandia. La terra del sorriso" di Gerardo Salerno nella sala polivalente. "Iniziamo il 2 dicembre con una mostra fotografica di Gerry Salerno, poi vi saranno concerti, incontri letterari e spettacoli teatrali. L'ultimo evento sarà il 7 gennaio con 'Largo ai giovani!', un concerto strumentale tenuto da diversi ensemble di Amp Obiettivo Musica formati dai giovani musicisti della Pergolesi, coordinati dalla dottoressa Costa" - ha elencato il vicesindaco e assessore alla Cultura Marilena Piardi - "Il 3 dicembre alle 17 vi sarà Pennellate vocali, un concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia accompagnati da Adriana Costa della Pergolesi nella sala polivalente. L'8 dicembre alle 17.30 Enzo Barnabà e Enrico Ferrero parleranno del dottor Voronoff e presenteranno i libri 'Il sogno babilonese. Lo Chateau Grimaldi, la Belle Epoque, la Riviera' e 'Serge Voronoff. L'amore e il pensiero negli animali e nell'uomo' nella sala polivalente. Un evento in collaborazione con l'associazione culturale Il Ponte. Venerdì 8 dicembre, inoltre, alle 20.45 vi sarà un concerto corale di beneficenza '...et in terra pax' dell'associazione Troubar Clair nella parrocchia di San Rocco. Sabato 9 dicembre alle 21 nella sala polivalente andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Clownerentola' rappresentato dalla compagnia Officina teatrale sulla strada di Grock. Un evento in collaborazione con il Teatro della Luna. Sabato 16 dicembre alle 21 nella sala polivalente vi sarà lo spettacolo teatrale della compagnia Teatro della Luna: 'Il ladro'. Il 23 dicembre alle 17 nella sala polivalente vi sarà il concerto con il coro e i cantanti di Amp Obiettivo Musica della Pergolesi: 'Voci di Natale'. Domenica 24 dicembre alle 18 vi sarà il tradizionale falò di Natale in piazza Don Gastaudo nella città alta. Evento in collaborazione con l'associazione Il Borgo Antico. Giovedì 28 dicembre alle 21 vi sarà il concerto gospel a Vallecrosia Alta con l'associazione musicale Family Band Gospel Choir. Per Capodanno abbiamo preferito non fare nulla, di lasciare perciò libere le persone, per evitare di fare doppioni avendo considerato le proposte dei comuni vicini. L'intento degli eventi è far crescere socialità e comunità, che è molto importante, soprattutto nel periodo natalizio".

Tutti eventi pensati per riunire la comunità. "Domenica 17 dicembre alle 14.30 nella sala polivalente vi sarà la consegna dei panettoni agli ultrasettantenni, ne verrà consegnato uno per ogni nucleo familiare. Manderemo agli interessati gli inviti a casa. E' un momento per l'amministrazione di incontrare i cittadini, festeggiare e scambiarsi gli auguri. Sarà allietato dalle musiche organizzate dal centro anziani Le 5 Torri" - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Marilena Piardi - "Un evento organizzato per stare insieme e creare un momento comunitario".