Vallecrosia, combattere la solitudine: la parrocchia di San Rocco propone il pranzo della domenica (Foto)

Condivisione, socialità, apertura verso il prossimo, a prescindere dalla condizione economica e sociale, e convivialità sono alla base dell’iniziativa pensata e proposta dalla parrocchia di San Rocco a Vallecrosia per combattere la solitudine di molte persone che sono costrette a passare il pranzo della domenica da sole.

Domenica scorsa si è svolto il primo pranzo conviviale organizzato dal parroco don Rito Alvarez che spiega: “È stata una cosa molto bella, un’esperienza molto interessante per combattere la solitudine. L’idea fondamentale è che la domenica la parrocchia diventi una famiglia per tutte le persone che dovrebbero pranzare da sole”.

Dopo il Covid la situazione più diffusa da affrontare è proprio la solitudine e l’isolamento generati da varie cause e non più limitati alla fascia degli anziani e così la parrocchia di San Rocco ha pensato di creare nuove occasioni di convivialità per stare insieme: il ‘pranzo di comunità domenicale’ dove ritrovarsi come in famiglia e conoscere nuovi amici. “La Caritas parrocchiale, ogni domenica, preparerà, perciò, da mangiare per coloro che sono soli. Le persone potranno venire in parrocchia per pranzare insieme come se fossimo una famiglia” - spiega don Rito.

“Domenica abbiamo fatto un esperimento, era la prima volta che lo facevamo. È andato bene e sicuramente ripeteremo l’iniziativa ogni domenica. Eravamo un bel gruppo di staff ed è stata coinvolta anche una famiglia, formata da Simona con il marito Daniele Biancheri e il figlio Achille, che ha aiutato a preparare. Eravamo una ventina di persone ed è stato un bel momento conviviale" - fa sapere don Rito - ”Ogni domenica verrà coinvolta una famiglia diversa che, invece di stare a casa, potrà venire qui a servire gli altri”.

“Chi è da solo non stia in casa la domenica a mangiare in solitudine, può venire in parrocchia e mangiare in compagnia perché qui troverà una famiglia” - sottolinea don Rito - “Ora ci rincontreremo il 16 aprile alle 12 visto che la prossima domenica è quella delle Palme e poi è Pasqua. Chi vuole partecipare al prossimo pranzo può prenotare chiamando il numero della parrocchia: 0184 253169”.