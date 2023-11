Sanremo: domenica pomeriggio Cloris Brosca torna al museo civico con la ‘Lettura vivace’ di Italo Calvino

Cloris Brosca torna a Sanremo. Domenica prossima alle 17, al museo civico di Palazzo Nota (sala consiliare), la celebre attrice riproporrà la “lettura vivace” di Italo Calvino, il reading realizzato in occasione del centenario della nascita dello scrittore già proposto nelle scorse settimane e che ha registrato tanto successo (a cura del Teatro dell’Albero). Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Interventi musicali di Carlo Ormea.

“Abbiamo chiesto a Cloris Brosca la disponibilità a ripetere l’incontro – spiega l’assessore alla cultura Silvana Ormea - perché il successo è stato tale da aver riempito immediatamente la sala. Molte persone, infatti, non sono riuscite ad entrare e questo ci ha recato dispiacere. Con il secondo appuntamento, diamo la possibilità anche a chi non ha potuto partecipare la prima volta di assistere al reading che, navigando tra le creazioni dello scrittore ligure, ne restituisce la straordinaria ricchezza”.

L’incontro, dal titolo “Il molteplice Calvino”, si offre come una lettura che spazia tra romanzi, racconti, saggi e lettere, includendo anche dati biografici ed episodi significativi della vita dello scrittore. E’ animato da disegni, fotografie e immagini che, venendo fuori come segnalibri dal copione della lettura, testimoniano visivamente il viaggio attraverso notizie biografiche, brani tratti dalle sue opere più famose ma anche da qualche suo lavoro meno frequentato.

Il reading si offre come un percorso dedicato a un lettore onnivoro, come onnivoro è Calvino nei suoi interessi, il cui filo conduttore, partendo con leggerezza dal filone fantastico per assonanza o contrapposizione, per volo pindarico, per aggancio a un’atmosfera, una frase o una parola, trascorre da uno all’altro dei suoi scritti. Non viene tralasciato il Calvino che, in bilico tra letteratura e saggio, lascia intravedere il “dietro le quinte” del suo mestiere di scrittore.

L’intento dello spettacolo-lettura, in questo speciale anniversario, è quello di accendere (o riaccendere) negli ascoltatori la voglia di leggere e/o rileggere i testi della sempre mutevole opera calviniana.