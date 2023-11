"Diversamente Arte", le opere dei ragazzi della Fondazione Isah in mostra a Ventimiglia (Foto)

Il chiostro della chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia l'1, il 2 e il 3 dicembre ospiterà "Diversamente Arte", un'esposizione di opere realizzate dai ragazzi della Fondazione Isah, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

La mostra d'arte ha il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Diversamente Arte è un'esposizione di opere realizzate dagli utenti del centro diurno della Fondazione Isah nell'ambito del progetto 'RicreiAmo', un laboratorio creativo espressivo finalizzato a stimolare la creatività e la libera espressione dei partecipanti e a sviluppare e migliorare le loro capacità manuali" - fa sapere la Fondazione Isah - "Grazie al linguaggio non verbale dell'arte e dopo un accurato lavoro svolto e pensato per coinvolgere il gruppo di utenti in un percorso espressivo con entusiasmo e creatività, sotto la guida degli operatori, siamo pronti ad esporre al pubblico la rivisitazione di celebri opere d'arte offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva in questo percorso artistico, in cui saranno presentate le opere realizzate dagli utenti del servizio che, con il loro modo di vedere e vivere la vita, ci ricordano che non esiste un modo giusto o sbagliato per farlo: esistono solo punti di vista differenti".

Sarà possibile visitare la mostra, presso il chiostro della chiesa di Sant'Agostino in via Cavour 55, da venerdì 1 dicembre a domenica 3 dicembre, al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17. L'ingresso è libero.