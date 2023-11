Aromatica Off, oltre 20 strutture alla Cooadi per Orietta Zaccaro: un incontro con l'esperta di Ceva per nuove idee aromatiche

Oltre venti strutture turistiche del Golfo Dianese per il terzo appuntamento andato in scena alla Cooadi nell'ambito del progetto Aromatica off. Una platea qualificata e interessata che ha ascoltato i consigli dispensati dall'esperta Orietta Zaccaro, del laboratorio di gastronomia “La Cucina delle Erbe” di Ceva, sul tema “Erbe, erbette e verdure in foglia: nuove idee, dall’antipasto al dolce”.

L'incontro, inizialmente teorico e poi anche con una parte pratica ai fornelli, ha riguardato l'utilizzo di erbe aromatiche, erbette e verdura in foglia (bietole, borragine, cavolo nero) in tutte le portate, dall'antipasto al dolce. Finale in bellezza con stuzzicanti crostini spalmati con crema di robiola agli aromi freschi e sorprendenti chips di cavolo nero. Orietta Zaccaro tornerà nel Golfo Dianese a gennaio per una cena a quattro mani in un agriturismo con un menù realizzato con prodotti di stagione a km 0.

Hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa il Consorzio RB Plant, Frantoio Venturino e Acqua Calizzano. Hanno collaborato, oltre a Cooadi, Federalberghi e Confcommercio del Golfo Dianese.