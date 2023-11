A Riva Ligure cioccolata calda e degustazione di dolci natalizi: domenica 3 dicembre il tradizionale evento ad ingresso libero organizzato dall'atelier Angela Garibaldi

L'atelier pasticceria Angela Garibaldi di Riva Ligure è un piacere per la vista, per l'olfatto e per il gusto risultato del costante studio approfondito di nuove ricette, metodi innovativi e della ricerca delle migliori materie prime.

La passione di Angela per i dolci è presente da quando da piccola amava realizzare soprattutto biscotti guidata da un onnipresente guizzo sperimentale che la contraddistingue tuttora.

La formazione di Angela nel campo della pasticceria è a 360°: ha frequentato la Boscolo Etoile di Roma e ha ottenuto master e specializzazioni in Italia all'Alma e all'I Cook You e a Parigi all'Ecole Gastronomique Bellouet Conseil. Nel corso degli anni ha poi maturato esperienze lavorando presso i migliori pasticceri italiani ed internazionali e come capo pasticcera presso importanti hotel.

A settembre del 2021 Angela decide di dedicarsi alla sua passione aprendo una sua attività, un vero e proprio laboratorio che produce torte e dolci di ogni genere per privati e professionisti del settore, che potranno ordinare realizzazioni su misura: torte di compleanno personalizzate, torte nuziali con decorazioni floreali e biscotteria rappresentano solo alcune delle gustose delizie che possono essere trovate presso il caratteristico atelier.

Guidata dalla sua altra grande passione dell'insegnamento, Angela organizza inoltre eventi per grandi e piccini che vengono guidati nella realizzazione di di biscotti ed altri gustosi dessert. Un evento caratteristico è la tradizionale festa organizzata qualche domenica prima di Natale. L'appuntamento di quest'anno si svolgerà domenica 3 dicembre a partire dalle ore 16 e sarà come sempre aperto a tutti: verranno offerte cioccolata calda e una degustazione dei suoi peculiari dolci natalizi e si potrà ammirare le creazioni e le collezioni natalizie.

Angela ti aspetta a Riva Ligure in Corso Villaregia 76/ter nella stradina adiacente la scuola elementare. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 346 6232844 e visitare il sito https://atelierangelagaribaldi.com/ e i canali social Facebook ed Instagram.