Sanremo: discariche abusive (e non solo) in via Padre Semeria, le proteste di alcuni residenti (Foto)

Nuove proteste dai residenti di via Padre Semeria a Sanremo dove, come accade anche in molte altre zone, sono presenti diverse discariche abusive.

Questa volta la lamentela ci arriva da Yvon e Dominique Tiraboschi, a nome dei residenti della via, tra i numeri civici 205 e 213: “Le discariche abusive sono ormai presenti da anni e stanno diventando catastrofiche perché molte aziende e privati che passano per questa strada che va a Coldirodi, regolarmente gettano i loro rifiuti sulla strada”.

I problemi riguardano anche gli animali: “Intere famiglie di cinghiali, ma anche tassi e ratti vivono in queste terre che non vengono mantenute Sono 3 anni che l'acqua scorre su questa strada e da più di 6 mesi un piccolo torrente la distrugge. D'estate viviamo con restrizioni idriche ma ci sono centinaia di migliaia di metri cubi che si perdono e che distruggono la strada”.