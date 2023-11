Badalucco: giovane si schianta con lo scooter contro un furgone, trasportato in elicottero al 'Santa Corona'

E’ più grave di quanto evidenziato precedentemente l’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8 sulla strada Provinciale 548 della Valle Argentina, in località Oxentina a Badalucco.

Secondo una prima ricostruzione un giovane di 18 anni a bordo di uno scooter si è schiantato, per cause ancora in via d’accertamento, contro un furgone che era fermo, finendo poi sotto strada. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde e i Carabinieri di Taggia.

Inizialmente il giovane sembrava in discrete condizioni ma, dopo i primi controlli dei medici, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo da Albenga. Il giovane è stato caricato sull’ambulanza e portato in una zona dove è potuto atterrare il velivolo.

Il ragazzo, molto conosciuto nella zona, è stato portato al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure in codice rosso per un trauma facciale. Ora i Carabinieri, che hanno svolto i rilievi dell’incidente, dovranno capire i motivi per cui il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito contro il furgone.