Nel 2024 sparirà l'Istituto Comprensivo Arma: la dirigenza della Pastonchi a Riva Ligure

Nel 2024, dalle ceneri dell'Istituto Comprensivo Arma nasceranno due nuovi istituti comprensivi tra Taggia e Riva Ligure. La decisione è maturata da tempo, sebbene in ambito locale se ne parli ancora poco.

In questo ambito, su input del Ministero dell'Istruzione, è emersa la necessità di dimensionare e riorganizzare la rete scolastica statale comunale. In prima battuta si è valutato di accorpare l'Istituto Comprensivo di Taggia con quello di Arma, raggiungendo una popolazione scolastica di 1490 alunni.

Alla fine, le istituzioni hanno optato per una soluzione differente. L'Istituto comprensivo Arma sparirà e le scuole elementari e medie (la Pastonchi), entreranno a far parte del nuovo Istituto Comprensivo Francesco Pastonchi, con sede a Riva Ligure. La dirigenza della scuola armese si sposterà nel comune vicino. La primaria e secondaria inferiore di Arma, 551 alunni in totale, si uniranno ai plessi che già fanno parte dell'attuale Istituto Comprensivo Riva - San Lorenzo. Al termine di questa operazione che tocca le scuole di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Cipressa, San Lorenzo al Mare e Civezza, il nuovo Istituto Comprensivo avrà una 'popolazione di 1214 alunni.