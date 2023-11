Ventimiglia: 'reef' a protezione delle spiagge, Parodi "Preoccupazioni che non hanno senso di esistere"

“Si stanno creando delle preoccupazioni, sulla realizzazione dei ‘reef’ a protezione delle spiagge, che non hanno ragione di esistere”.

Sono le parole di Roberto Parodi, Consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia, in relazione alle protezione degli arenili. “Mi riferisco agli appassionati da diporto e circoli nautici – prosegue - circa 200 imbarcazioni, che attualmente sono dislocati sulle spiagge tra via dante e il Resentello. Nella mia lista, oltre ai frontalieri, facevano parte anche rappresentanti appassionati del mare. L'impegno preso era di garantire una adeguata protezione che non mettesse a rischio le imbarcazioni”.

“Oggi più che mai – termina Parodi - come consigliere di maggioranza è quello di garantire quanto promesso. L'assessore Catalano sta facendo un ottimo lavoro e insieme, già oggetto di riunioni nei prossimi giorni, si troverà in una soluzione condivisa con i circoli che non devono temere nulla sul loro futuro”.