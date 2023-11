Sanremo: dalla moda e dal disegno all’informatica e all’economia, al Colombo laboratori pomeridiani per conoscere l’offerta formativa

L'Istituto d’istruzione superiore “Cristoforo Colombo” di Sanremo si prepara ad accogliere gli studenti delle future classi prime. La scuola superiore sanremese farà conoscere la sua offerta formativa mediante due laboratori pomeridiani, in programma il 29 e il 30 novembre dalle 15 alle 17.

Una porta aperta al futuro

I laboratori vogliono fornire agli aspiranti studenti un'occasione per esplorare le diverse aree disciplinari offerte dal “Colombo”. Il pomeriggio del 29 novembre sarà dedicato all’informatica e all’economia, mentre il giorno seguente, il 30 novembre, saranno approfonditi il disegno, la moda e la fisica.

Un'esperienza di didattica attiva

Durante i laboratori gli studenti avranno la possibilità di immergersi in sessioni didattiche pratiche condotte dai docenti della scuola. L'esperienza non si limiterà alla semplice osservazione teorica, ma offrirà un approccio formativo attivo, consentendo agli studenti di toccare con mano le potenzialità e le opportunità offerte dai diversi corsi di studio della scuola.

Aperti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado

I laboratori sono aperti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo è far conoscere l’ampio numero degli indirizzi offerti dall'IIS “Cristoforo Colombo”, offrendo una panoramica esaustiva sulle possibilità di studio e sulle prospettive future che l'Istituto può dare.

Prenotazioni online

Per partecipare ai laboratori del 29 e 30 novembre è necessario prenotarsi tramite il sito ufficiale della scuola. Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate direttamente su www.iiscolombo.edu.it.

Un passo verso il futuro

I laboratori del “Colombo” rappresentano un'opportunità unica per gli studenti di esplorare le proprie passioni e i propri interessi. Il nostro istituto apre le sue porte per ispirare e guidare le menti più giovani verso un percorso di apprendimento e crescita. L'istruzione è il ponte verso il futuro e questi incontri sono la prima tappa di un viaggio ricco di scoperte e successi. Sia che si tratti di informatica, economia, disegno, moda o fisica, il “Colombo” s’impegna a offrire un ambiente accogliente e stimolante per coltivare le passioni e le aspirazioni dei più giovani.