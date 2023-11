Sanremo: 145 fotografi in gara per il Memorial Pavan, ecco tutti i premiati

Ieri, è giunta a conclusione la decima edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Pavan" Città di Sanremo. Quest'anno hanno partecipato 145 autori provenienti da tutta Italia e non solo, per un totale di 1528 opere. Presso il Museo Floriseum ed il Padiglione Prediali, all'interno dei Giardini Ormond, complice la splendida giornata di sole, si sono incontrati numerosi fotoamatori con i loro famigliari per una mattinata all'insegna della fotografia e dell'amicizia.



La mattinata iniziata con una coloratissima ed originale sessione fotografica curata dalla Fem Spettacoli si è conclusa con la tradizionale ed immancabile premiazione. Numerosi i premi consegnati, grazie anche al sostegno decennale di Foto Video Renata di Roccavione, Olio Roi di Badalucco, Pane di Triora e dell'Hotel Nazionale e Quintessenza Restaurant di Sanremo per finire con la BB Dolciaria di Riva Ligure.



Presenti Pietro Gandolfo presidente onorario e Mauro Murante segretario regionale della UIF (Unione Italiana Fotoamatori) sono stati premiati i seguenti autori, le cui opere sono state particolarmente apprezzata dalla giuria composta da Andrea Biondo, Walter Nobile, Giuliano Tinelli e Fabio Pavan:



Migliore Autore Assoluto Montini Giulio della provincia di Como



TEMA COLORE

1° Di Candia Lorenzo

2° Manuela Martorana

3° Antonio Dal Pra'

Segnalate Giacomel Marco e Moretti Mario Corrado



TEMA BIANCO & NERO

1° Lolli Maurizio

2° Marchetti Tiziana

3° Tieghi Maurizio

Segnalate Gentile Eduardo e Cappuccini Gianfranco



TEMA OBBLIGATO “IL MONDO ANIMALE E VEGETALE”

1° Zanotti Massimo

2° Giovanni Cirillo

3° Mario Chiaiese

Segnalate Cordero Federica e Semiglia Antonio



PREMI UNDER 18

1 Massa Francesca

2 Parodi Andrea

3 Schenardi Giada

4° Ex Aequo Angelica Pavan , Arianna Pavan, Gaia Firpo, Calcagno Emilia, Rebecchi Nicol, Rivoira Lucia



MIGLIOR UNDER 30 Pulinetti Valentina

Under 30 segnalata Luchini Emily



PREMIO ORESTE UGHETTO Salvatore Russo



PREMIO ORESTE UGHETTO LADY Elena Carrara



MIGLIORE FOTO DI SANREMO Marco Bruno



MIGLIORE AUTORE SANREMESE Luca Marella



MIGLIORE AUTRICE SANREMESE Eva Obrslikova



MIGLIORE AUTORE LIGURE Massimo Sambuco



MIGLIORE AUTRICE LIGURE Picceri Giovanna



PREMIO FOTOSPORT.EU Pino Scigliano Floyd



PREMIO MACROFOTOGRAFIA & DINTORNI Debora Gaudioso



PREMIO MACROFOTOGRAFIA Antonella Giovannina



PREMIO MINIMAL Valerio Massaro



MIGLIORE FOTO NATURALISTA Claudio Mainini



MIGLIORE FOTO SPORTIVA De Rosa Luigi



MIGLIORE RITRATTO AMBIENTATO Romagnoli Daniele



MIGLIORE STREET Minorello Marzio



PREMIO GLAMOUR Maria Teresa Carniti



MIGLIORE PANORAMO Azelio Magini



PREMIO HAPPY PET Panizzi Patricia



FOTOCLUB CON PIU’ PARTECIPANTI Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo



"L'aver visto autori fare centinaia di chilometri per partecipare alla premiazione, e i numerosi feedback positivi ricevuti, riguardanti l'eccellente livello fotografico e organizzativo raggiunto in queste dieci edizioni sono i giusti stimoli per dare appuntamento al 2024 per l'undicesima edizione del Memorial Pavan" - commenta l'organizzazione.