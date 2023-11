Camporosso, il centro sociale 'La Rocca' sarà ristrutturato. Gibelli: "Riprenderà la sua attività a favore dei giovani" (Foto)

Il centro sociale “La Rocca” di Camporosso sarà ristrutturato. Lo ha annunciato il sindaco Davide Gibelli.

"Il centro sociale 'La Rocca' di Camporosso sarà ristrutturato e riprenderà la sua attività a favore dei giovani del nostro territorio. E' stata, infatti, sottoscritta la convenzione tra il Comune e 'Scuola di Pace' di Ventimiglia per la gestione della struttura da parte dell’associazione con lo scopo di promuovere l’aggregazione giovanile e l’inclusione sociale" - fa sapere il primo cittadino.

"La prima fase del progetto riguarderà la sistemazione edilizia ed impiantistica dell’edificio e degli spazi esterni. Un investimento di circa 150mila euro finanziato in parte con risorse di 'Scuola di Pace', circa 80mila euro, e, in parte, con fondi pubblici" - svela Gibelli - "La seconda fase si svilupperà con il progetto educativo che si articolerà in sette aree tematiche: ri/creazione, benessere, partecipazione ed opportunità, comunicazione, ambiente, identità/alterità, fioritura umana. Grazie a Scuola di Pace per l’interesse, l’impegno e la sensibilità che contraddistinguono le vostre preziose iniziative, Camporosso vi è profondamente grata".