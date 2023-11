Bordighera: apertura di nuove strutture alberghiere, pubblicato il bando per i contributi

E’ stato pubblicato il bando per richiedere il contributo a fondo perduto con cui l’Amministrazione Comunale di Bordighera intende supportare l’apertura di nuove strutture ricettive alberghiere.

L’ammontare potrà raggiungere la somma complessiva di 50.000 euro nell’arco di dieci anni, ovvero 5.000 per ogni annualità, e sarà riconosciuto per i primi 5 anni a copertura totale di quanto versato sia a titolo di TARI sia a titolo di quota di competenza comunale IMU e, per i successivi 5 anni, a copertura del 50% di quanto versato a titolo di TARI. Potranno beneficiarne i soggetti che avvieranno sul territorio cittadino una nuova attività rientrante nella categoria di albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, albero diffuso e condhotel.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025 mediante:

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, in via XX Settembre 32;

- invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata bordighera@legalmail.it;

- raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Bordighera, via XX Settembre 32.

Ulteriori informazioni in merito e i moduli che è necessario compilare sono disponibili QUI.