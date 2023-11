Sanremo: confermato il Luna Park 'sdoppiato', le giostre tra piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele

Sarà un Luna Park ‘sdoppiato’, quello di quest’anno a Sanremo. Come proposto dall’amministrazione comunale, a causa dello spostamento forzato di parte del Mercato Annonario in via Adolfo Rava, le ‘giostre’ dovranno adattarsi a trovare spazio tra piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele.

Nei giorni scorsi si sono svolte diverse riunioni tra l’Assessore Mauro Menozzi, la Polizia Municipale e i giostrai. Questi avevano evidenziato preoccupazioni per la proposta fatta da palazzo Bellevue, ovvero quella di dividere in due parti il Luna Park. La decisione è stata però presa e, da venerdì scorso sono stati instaurati i divieti di transito e sosta in piazzale Carlo Dapporto e sul lungomare Vittorio Emanuele II per l’installazione dei divertimenti che sono un classico per le feste di fine anno nella città dei fiori.

Il Luna Park stazionerà a Sanremo fino al 16 gennaio. Sarà una soluzione che, molto probabilmente, dovrà essere messa in atto per il periodo in cui si svolge il lavoro di costruzione del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, anche se non è escluso che il ‘rientro’ dei banchi da via Adolfo Rava possa avvenire prima, visto che dopo un periodo di lavoro in superficie, il resto degli interventi sono previsti sotto terra.

Quest’anno gli appassionati di Luna Park, quindi, saranno costretti a spostarsi tra piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele II attraverso la pista ciclabile. Circa 500 metri che, ne siamo certi, non creeranno grossi problemi per il divertimento dei più giovani. Anche se, probabilmente, alcuni giostrai dovranno rinunciare per problemi di spazio.