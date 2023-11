Musica, poesia e interventi: a Vallecrosia un convegno sulla violenza di genere (Foto e video)

Vallecrosia ospita un convegno dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Si è svolto nel pomeriggio odierno nella sala polivalente sul solettone sud.

Un'occasione per sensibilizzare e far riflettere le persone in sala sulla violenza di genere attraverso vari interventi delle associazioni locali presenti, la musica delle esibizioni delle allieve della Pergolesi e le poesie della poetessa Maria Salamone. L’incontro è stato moderato dal consigliere comunale e vicepresidente dell'associazione Bethel Enrico Amalberti. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi e il consigliere comunale Denis Perrone.

L'evento, che aveva il patrocinio del comune di Vallecrosia, è stato organizzato dalle associazioni Bethel odv, Le 5 Torri, Pergolesi, Associazione Nazionale Carabinieri e Centro Promozione Famiglia Sanremo.