Bordighera contro la violenza sulle donne, alla Cri inaugurate panchina e scarpette rosse (Foto e video)

Panchina e scarpette rosse sono state inaugurate, questa mattina, presso la sede della Croce rossa italiana, comitato di Bordighera, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Un gesto per sensibilizzare la popolazione a rispettare e amare le donne. "Un'iniziativa per sensibilizzare al rispetto e al vero amore per le donne, affinché non ci siano più altre vittime. Il rispetto è quel particolare che fa grande la differenza, è fratello della dignità e la dignità è quel valore che contraddistingue la gente piccola da quella grande. Il rispetto per una donna non deve essere una cortesia ma un dovere perché è una delle più grandi espressioni d'amore" - dice il presidente della Cri di Bordighera Vincenzo Palmero - "La panchina rossa è stata realizzata da una nostra volontaria, Luisa. Insieme ad altri volontari e amici abbiamo sistemato l'aiuola dove abbiamo posizionato la panchina e le scarpette rosse per sensibilizzare e far riflettere tutti coloro che passano qui davanti e vanno in ospedale affinché possano cambiare o migliorare. Dalla prima settimana di gennaio avremo in questa sede un locale riservato e destinato all'assistenza delle donne, che potranno accedere per avere un incontro riservato con un assistente sociale e un'ex dirigente della polizia di Stato in pensione. Vogliamo dare un maggior servizio alla popolazione".

Per l'occasione erano presenti autorità civili e militari, i militi della Cri di Bordighera, il consigliere comunale Barbara Bonavia, i consiglieri regionali Mabel Riolfo, Veronica Russo ed Enrico Ioculano, il parroco della chiesa di Terrasanta e rappresentati di diverse associazioni del territorio. A ogni donna presente, infine, è stata donata una rosa rossa.