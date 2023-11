CNA Imperia premiata a Roma nella Sede Nazionale: importante riconoscimento nell’ambito del progetto ‘CNA Davanti a Tutti’

CNA Imperia ha raggiunto nuovi apici di eccellenza, conquistando, nell’ambito del progetto nazionale “CNA davanti a tutti” per il quinto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento nazionale per la migliore performance nell’incremento di numero di associati sia per l'anno 2022 che per il 2023. L’organo nazionale ha premiato la CNA Imperia per i risultati, i progetti e la visione del futuro.

“CNA davanti a tutti” è un’iniziativa dedicata alle adesioni del sistema, un’occasione per chiamare a raccolta i territori, valutare il loro lavoro e condividere esperienze e risultati: un segnale che il sistema CNA esiste, ed è forte.

L'entusiasmante premiazione si è svolta nelle settimane scorse a Roma, presso la prestigiosa sede del Barceló Aran Mantegna, in presenza del Presidente di CNA nazionale Dario Costantini, del segretario Otello Gregorini e del direttore della Divisione sindacale e associativa Fabio Bezzi, che hanno consegnato il riconoscimento al Presidente Michele Breccione e al Direttore Luciano Vazzano, che con orgoglio hanno ritirato il meritato premio. Questo duplice trionfo sottolinea l'impegno costante della CNA Imperia nell'eccellere nella fornitura di servizi di qualità, garantendo un supporto impeccabile ai propri associati. Un successo che consolida ulteriormente la reputazione di leader nell'ambito dell'assistenza imprenditoriale.

Il Direttore Luciano Vazzano ha commentato con entusiasmo il doppio risultato della CNA Imperia, dichiarando: «Sono estremamente orgoglioso e felice di ricevere questo riconoscimento a livello nazionale per il quinto anno consecutivo in questi sei anni di incarico di Segretario territoriale. Passione, attaccamento alla maglia e coraggio nelle decisioni sono in sintesi il segreto del risultato ottenuto. Lo sforzo, la dedizione del nostro team e l'impegno costante nel fornire servizi di alta qualità si riflettono in questo prestigioso premio nazionale. La miglior crescita registrata a livello nazionale in termini numerici degli iscritti a CNA è una dimostrazione tangibile del nostro impegno quotidiano a supportare le imprese locali ed essere sempre al loro fianco. Continueremo a lavorare con determinazione per mantenere questo standard di eccellenza e per offrire il massimo valore ai nostri associati, contribuendo al successo e alla prosperità della nostra comunità imprenditoriale. Un altro importante obiettivo, infatti, è quello di prestare una maggiore attenzione soprattutto ai territori più decentrati rispetto ai maggiori centri urbani, veri punti di connessione con le aziende associate.

CNA deve rappresentare un soggetto in cui le aziende e le persone possano essere orgogliose di riconoscersi: CNA offre servizi, ma la sua vera natura nasce dalla rappresentanza, una rappresentanza moderna basata su strumenti e risorse innovativi e soluzioni che anticipino i bisogni. Ci sono parole che fanno parte del nostro Dna come appartenenza e orgoglio».

Continua Vazzano, «Ora ci attendono nuove sfide complesse, quella principale è che le piccole imprese anche in un mercato che cambia profondamente devono continuare ad essere il motore principale dell’economia nazionale».

Il Presidente di CNA Imperia Michele Breccione ha espresso anch’esso la sua gratitudine e soddisfazione riguardo al riconoscimento ottenuto, dichiarando ancora: «Questo è il risultato del lavoro instancabile di tutti i membri della CNA Imperia: una squadra straordinaria. La nostra costante ricerca dell'eccellenza e il focus sulla soddisfazione dei nostri associati hanno portato a questo successo straordinario. Rappresenta un'ulteriore conferma del nostro impegno nell'offrire servizi di qualità e nel supportare le imprese locali. Siamo ulteriormente motivati a continuare su questa strada e perseguire la nostra missione con ancora più vigore, innovando e adattandoci alle esigenze in evoluzione del panorama imprenditoriale, per garantire un futuro prospero per le imprese del nostro territorio. Questa vittoria non è solo nostra, ma di tutta la comunità imprenditoriale. Invito i nostri associati alla collaborazione e a continuare questo viaggio con noi, poiché insieme possiamo raggiungere nuove vette di successo e prosperità per le imprese di Imperia e oltre».

«Un premio che ci fa onore, commenta Breccione, che ci ricompensa per l’impegno ed il lavoro svolto dalla nostra Associazione sul territorio. Un ringraziamento particolare al nostro instancabile e lungimirante Direttore Luciano Vazzano ed a tutta la nostra struttura per l’importante e costante contributo offerto alla crescita della CNA, una crescita non solo quantitativa, ma anche qualitativi».

Il Presidente conclude con un'ottimistica prospettiva per il futuro: «La gestione efficace e innovativa che abbiamo dimostrato è solo l'inizio di un percorso condiviso. Guardiamo avanti con determinazione e gratitudine. Continueremo a investire nelle risorse umane e tecnologiche necessarie per rimanere in cima al settore, adattandoci alle sfide emergenti e ai cambiamenti nel panorama imprenditoriale. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire il massimo supporto alle imprese locali, contribuendo al progresso e alla prosperità della nostra comunità imprenditoriale».

Ed infine Vazzano con enfasi dichiara: «“CNA davanti a tutti” non è uno slogan o un titolo ma “una missione che deve avere il massimo impegno di tutte le energie della CNA come sistema”. abbiamo l’ambizione di pensare di avere le carte per diventare la più grande associazione di rappresentanza».