Vallebona: il 3 dicembre torna puntuale il 'Bazar di Natale' dell'associazione pedagogica Steneriana

Torna anche quest’anno, più puntuale che mai e come da tradizione ormai consolidata, la ‘Festa di inizio Avvento’ con il caratteristico ‘Bazar di Natale’, organizzato A Vallebona dall’associazione pedagogica Steineriana e ospitato nei locali in Via Municipio 4.

Appuntamento fissato per domenica 3 dicembre, dalle 11 alle 18 con ingresso libero sotto forma di un contributo a sostegno delle attività dell’associazione. Evento tanto atteso e aperto a tutti, grandi e piccini, il ‘Bazar di Natale Steineriano’ è ormai diventato un appuntamento tradizionale a battezzare ancora una volta l’ormai vicino inizio delle festività di fine anno.

Tappa fissa nel calendario che precede il Natale, il Bazar è diventato nel tempo un efficace e originale spunto per offrire innumerevoli idee e opportunità per chi è alla ricerca di un’idea regalo autentica e inusuale. Nel suggestivo mercatino si potranno infatti trovare giochi, libri e manufatti, tentare la fortuna a sorpresa nella Pesca delle meraviglie o addirittura creare personalmente il proprio dono natalizio, grazie ai laboratori artistico-manuali riservati sia agli adulti che ai bambini.

Senza dimenticare il sempre apprezzatissimo e coinvolgente teatrino dei burattini, che quest’anno vedrà la messa in scena de “La Signora Holle” dei fratelli Grimm per i bambini dai tre anni e mezzo con orario delle varie repliche fissate alle 12, 13.30, 15 e 16.30. Tutto quanto sarà accompagnato dal variegato e gustosissimo buffet biologico preparato, allestito e servito dall’intraprendente e sempre molto attivo gruppo genitori dell’associazione.