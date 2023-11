Forum sul lavoro frontaliero, gazebo dell'associazione Fai a Camporosso

L' associazione FAI , sabato 25 e domenica 26 novembre , sarà presente con il consigliere comunale Maurizio Morabito di Camporosso e il consigliere comunale Enrico Amalberti di Vallecrosia con un gazebo per dare informazioni sul prossimo forum frontaliero che si terrà il 4 dicembre alle 17,30 al teatro comunale di Ventimiglia.

Sabato 25 dalle 10 alle 12 sarà collocato in via Braie, nell'area del parcheggio del Mercato' Local mentre domenica 26 dalle 10 alle 12 sarà all'ingresso del paese di Camporosso, in piazza Marconi.