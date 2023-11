Sanremo: 'Facciamo quadrato', iniziativa della Confesercenti all'Annonario per dire 'No' alla violenza sulle donne (Foto)

Anche la Confesercenti, insieme ai commercianti del Mercato Annonario di Sanremo, voglio sensibilizzare tutti per dire un secco ‘No’ alla violenza sulle donne.

Quest’anno la ricorrenza avviene in un momento particolare per il nostro paese, che deve purtroppo registrare una giovanissima uccisa ed un’altra sfregiata. Situazioni drammatiche che dovrebbero far riflettere soprattutto il legislatore, con molti colpevoli che, purtroppo, non vengono tenuti lontano dal pericolo che possono provocare alle vittime.

Al Mercato Annonario la Confesercenti ha apposto una serie di cartelli per sensibilizzare i clienti e non solo al rispetto delle donne, sempre e comunque. “Facciamo quadrato” è l’iniziativa che viene proposta.