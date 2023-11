Sanremo: sabato prossimo le associazioni si incontrano per dire un secco 'No alla violenza sulle donne'

Sabato prossimo, per la ‘Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne’, la Fidapa BPW Sanremo, in collaborazione con: Centro Aiuto alla Vita, Centro antiviolenza ISV, Croce Rossa Italiana, EDFA, Lyons Club Host e Matutia, Pigna Mon Amour, Rotary e Zonta Club, si ritrovano al sottopasso dell'Imperatrice, lato via Matteotti.

Un luogo può diventare metafora di un percorso doloroso, dove le forze che la violenza la impediscono, la curano la prevengono, si aggregano. Un prima, un attraverso, un ‘Oltre’ la violenza. L’appuntamento è per le 11.30, simbolicamente con qualcosa di rosso.

Le associazioni, le istituzioni, i rappresentanti delle scuole, le forze dell'ordine, i cittadini, fino alle 12.30 percorreranno, si fermeranno, ascolteranno e si riconosceranno in un intento comune: ‘No alla violenza’.