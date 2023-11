Ventimiglia: il comune è alla ricerca di un nuovo gestore dei parcheggi, concessione da circa 5 milioni

Il Comune di Ventimiglia non rinnova con la ‘Sacar Srl’ e avvia l’indagine di mercato, finalizzata alla manifestazione di interesse per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in città.

Alcuni giorni fa, infatti, l’Amministrazione ha espresso il proprio indirizzo per l’avvio di una nuova procedura nella forma della concessione. L'aggiudicazione dovrà essere fatta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La durata della concessione è stata fissata in quattro anni, con una riserva di proroga di sei mesi.

Dovranno essere gestiti 554 posti auto nei giorni feriali più 497 posti auto per la sola giornata del venerdì. E’ prevista anche la fornitura, installazione e gestione, compresa la riscossione con un minimo di 19 parcometri ma anche la fornitura e installazione di un impianto a barriera nel parcheggio di piazza della Libertà, entro 60 giorni dalla consegna del servizio.

Dovrà essere prevista anche la gestione remota dei parcometri via web, in modo da poter consultare i dati contabili di ciascun parcometro. Il valore annuo medio della concessione è pari a 696.324 euro, riproporzionato ad 870mila, parametrato alla tariffa oraria di 1,50. Il valore complessivo presunto della concessione è pari ad un importo stimato di 5.222.430 euro ed il canone minimo di concessione a favore del Comune posto a base di gara è fissato nell’aggio del 60% degli incassi annui derivanti da tutti i parcheggi.

Il futuro concessionario dovrà comunque corrispondere al Comune un aggio minimo annuo di 300.000 euro.