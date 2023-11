Ventimiglia: all'Istituto Cavour, un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchetin e di tutte le donne abusate e vittime di violenze

In un gesto di solidarietà e memoria, le scuole dell’Istituto Cavour n.2 di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, hanno osservato, oggi 21 Novembre 2023 alle ore 11.00, un minuto di silenzio in onore di Giulia Cecchetin e di tutte le donne abusate e vittime di violenze.



"È importante questo ricordo di Giulia nelle scuole - dicono dalla scuola - a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare gli studenti e le studentesse sull’importanza di concetti basilari, quali il rispetto e il valore dell’amore come sentimento ben diverso dal possesso.

Le scuole, come pilastri della società, hanno il dovere e la responsabilità di educare le giovani generazioni al rispetto, alla parità di genere e alla non violenza. Infatti proprio attraverso programmi educativi mirati e l’inclusione di moduli specifici sui diritti umani e sulla parità di genere, l’Istituto Cavour contribuisce, da anni, significativamente, alla prevenzione della violenza contro le donne".