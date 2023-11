Al via campagna antiviolenza del Comitato sanremese di Croce Rossa Italiana

L’ennesimo terribile femminicidio, quello della giovanissima Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate dall’ex ‘fidanzatino’ è il 105 esimo da inizio 2023. Nella settimana in cui in tutto il mondo il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il comitato sanremese di Croce Rossa Italiana presenta il proprio manifesto.



“Un’immagine drammatica, lo scatto del nostro volontario storico e fotoreporter Manrico Gatti - illustra il presidente Ettore Guazzoni - che quel drammatico pomeriggio di agosto del 2007 fu tra i primi ad accorrere in via Volta, a Sanremo, dove Antonella Multari fu accoltellata a morte da Luca Delfno”.

E prosegue: “Croce Rossa è da sempre impegnata per promuovere una cultura che favorisca la parità di genere e l’eliminazione della violenza e per garantire tutela dei diritti e protezione a chi vive una condizione di vulnerabilità.

Ogni giorno, i volontari e i dipendenti di alcuni Comitati locali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, aiutano donne sole o con figli che hanno subìto abusi e maltrattamenti, offrendo loro assistenza psicologica, sanitaria, legale ed economica, accogliendole o accompagnandole in strutture protette, guidandole in percorsi di denuncia e autodeterminazione. Lo straordinario lavoro dei volontari procede di pari passo con le attività di sensibilizzazione ed educazione sulla parità di genere, senza cui non è possibile mettere fine alla violenza di genere. Croce Rossa Italiana da anni si impegna fortemente nella realizzazione di attività formative, soprattutto rivolte ai giovani. Grazie ai Volontari Giovani CRI, nell’anno scolastico 2022-2023 sono state realizzati incontri di formazione con oltre 24.000 studenti, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi su numerosi temi, tra cui la parità di genere e l’empowerment femminile”.



A Sanremo la Croce Rossa sarà presente con un gazebo dedicato nella mattinata di sabato 25 davanti al cinema Centrale dove i volontari faranno campagna informativa. A livello nazionale si possono sostenere con una donazione le Volontarie e i Volontari CRI che sui territori sono al fianco delle donne vittime di abusi fisici o psicologici



COME AIUTARE LA CROCE ROSSA ITALIANA

Aiutare le donne vittime di abusi è un dovere di tutti noi, e dobbiamo essere pronti a far crescere la cultura che contrasta la violenza di genere.

Donazione con bonifico



Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Crédit Agricole – Piazza Morelli, 25 – 00151 Roma

IBAN: IT12T0623003204000030737371

BIC SWIFT: CRPPIT2P086

Casuale: CPU2303



