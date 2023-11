Ventimiglia: Scullino propone di spostare il mercato, la risposta di FdI

Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Isnardi, risponde alla proposta del consigliere Gaetano Scullino in merito all'ipotetico spostamento del mercato cittadino.

“Intervengo in risposta al propagandistico suggerimento del consigliere Scullino - dichiara Isnardi - non solo per ricordargli che non ha minimamente tenuto conto degli accordi presi in precedenza con le Ferrovie, ma soprattutto per dar voce e schierarmi come sempre dalla parte dei cittadini, ora in tanti, preoccupati seriamente da questa proposta. Noi, intendiamo sostenere e valorizzare la capacità economica della nostra città e non c'è dubbio che spostare il noto mercato del venerdì fuori porta, equivarrebbe a svuotare immediatamente il nostro bellissimo centro. L'idea di Scullino sarebbe di sicuro rovinosa per i tantissimi negozi ed esercizi che da sempre vivono sopratutto degli acquisti di chi dall'estero, ma non solo, visita il nostro importante mercato settimanale, lasciando così unicamente a sopravvivere business o bazar senza anima e di dubbio gusto. Sicuramente noi, in accordo con l'attuale amministrazione, siamo attenti ad ogni possibile miglioramento e proposta per rendere sempre più agevole e sicuro lo svolgimento di questa nostra attrattiva turistico-economica, non dimenticando di fortificare le realtà locali, qui compresi esercizi commerciali e attività di svago e cultura; tutte cose a cui il nostro mercato cittadino, col suo potere di richiamo e di aggregazione inevitabilmente, da sempre ha aggiunto grande valore e a cui sarebbe di sicuro penalizzante rinunciare”.