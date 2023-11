Vallecrosia, l'associazione nazionale finanzieri d'Italia di Ventimiglia ricorda i colleghi defunti (Foto e video)

L'associazione nazionale finanzieri d'Italia di Ventimiglia ricorda i colleghi defunti. La commemorazione si è svolta, questa mattina, al santuario di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia alla presenza di autorità civili, militari e delle associazioni combattentistiche d'arma.

Don Karim ha celebrato la santa messa per i defunti che hanno svolto il loro servizio nella circoscrizione della compagnia della guardia di finanza di Ventimiglia. "Oggi, la sezione Anfi di Ventimiglia ha commemorato i nostri colleghi deceduti che hanno svolto il loro servizio nella circoscrizione della compagnia della guardia di finanza di Ventimiglia. Nei nostri cuori resta indelebile il loro ricordo e in loro onore celebriamo questa ricorrenza" - dice il luogotenente cav. Ciro Mariella - "All'evento ha partecipato il comandante della compagnia della guardia di finanza di Ventimiglia, il capitano Salvatore Proietto Russo, e una rappresentanza di finanzieri in servizio. La sezione, che ha sede a Ventimiglia, è coordinata dal presidente maresciallo Antonio Senis e un consiglio direttivo ed è costituita da 52 soci. Ha tra le sue innumerevoli finalità quelle di promuovere l'assistenza dei militari in quiescenza, di instaurare i necessari rapporti con tutte le istituzioni centrali e territoriali per favorire e sviluppare attività assistenziali, solidaristiche, di volontariato e di utilità sociale. L'associazione è un ente morale senza scopo di lucro ed è apolitica, apartitica e dipende dalla presidenza nazionale di Roma. E', infatti, posta sotto tutela della vigilanza del comando generale della guardia di finanza".

"Siamo onorati di ospitare questa ricorrenza in memoria dei defunti dell'associazione e i loro cari. Ringrazio Ciro Mariella che ha voluto fortemente che la santa messa venisse celebrata a Vallecrosia e l'associazione Anfi per aver accettato" - commenta il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Onorare chi non c'è più è sempre un segno di civiltà e memoria perché senza il passato non si può costruire né il futuro né il presente".