Villa Noseda Sanremo: Ogni venerdì cena con accompagnamento live Jazz

Villa Noseda Sanremo inaugura il nuovo format che ogni settimana illuminerà le serate sanremesi tra buon cibo e musica jazz.

L'occasione perfetta per inaugurare l’inizio di una lunga stagione invernale che accompagnerà gli ospiti con tante sorprese e novità.

Dal 17 novembre Villa Noseda presenta “La Ville Lumière” l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti della buona cucina con un accompagnamento musicale live di musica Jazz che farà da cornice.

L’appuntamento è reso ancora più speciale dal contesto della location elegante e versatile che si presta in maniera eccellente ad accogliere gli ospiti durante la cena e il dopocena.

La cena offre un menù alla carta che propone piatti con materie prime di qualità uniti a studio e innovazione dei prodotti ma senza dimenticare la tradizione per vivere un’esperienza culinaria piena di gusto e sapori particolari.

Ogni settimana sarà presente un gruppo jazz differente che avrà il piacere di accompagnare la gentile clientela fino al 22 dicembre, immersi in un contesto stile anni ‘30.

Terminato il servizio, il locale avrà il piacere di continuare la serata con lo stesso intrattenimento musicale e il lounge bar.

Si potrà trascorrere un piacevole dopocena degustando i numerosi cocktail proposti dal barman, dai classici a quelli più particolari per accontentare tutti i gusti.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona cucina e della musica live jazz. È possibile e fortemente consigliato prenotare un tavolo per la cena.

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905