Cna Imperia lancia ‘Cna Cultura’, un'iniziativa che avvicina le aziende e la cittadinanza al mondo affascinante della cultura

Nel cuore di Sanremo, un nuovo capitolo si apre con l'avvento di CNA Cultura, un'iniziativa innovativa promossa e sponsorizzata da CNA Imperia, l'associazione premiata come la più attiva a livello nazionale. Un nuovo programma ambizioso quindi che si propone di arricchire la vita culturale della comunità locale che sarà caratterizzato presto da una serie di eventi eclettici e coinvolgenti.

Il via ufficiale di CNA Imperia Cultura sarà marcato da un appuntamento imperdibile: la presentazione del libro 'La Russia non esiste' dello stimato scrittore, filosofo, teologo, filologo Igor Sibaldi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 29 novembre alle 17 presso il suggestivo Forte di Santa Tecla a Sanremo. Il primo incontro di CNA Cultura in un luogo suggestivo che aggiunge un tocco di magia all'occasione. Qui, i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare Igor Sibaldi, mentre presenta il suo primo romanzo e avere la sua firma sull’opera.

Sarà Luca Aschei, in collaborazione con Ubik Sanremo libri, dirigente del settore marketing e formazione di CNA ad introdurre l'autore. "Un primo evento promosso e sponsorizzato da CNA Imperia per avvicinare tutti al mondo della cultura che ci possa rilassare e lasciare sognare," afferma Luca Aschei. "Il sogno è ciò che gli imprenditori perseguono e farli incontrare con sognatori particolarmente fervidi è un modo per allargare i nostri orizzonti".

L'evento non è solo rivolto agli imprenditori ma anche a cittadini e pensionati. Per Aschei, l'arte in tutte le sue forme può aprire le menti e lasciare spazio a pensieri nuovi, utili per tutti. "Incontrare personaggi del mondo della cultura è un ponte che CNA lancia per far sì che tutti abbiano un contatto privilegiato con artisti, scrittori e persone che lasciano la loro mente spaziare tra colori, parole e opere d'arte per conoscere un mondo che spesso sembra lontano, ma lontano non è e aiuta a inventare nuove cose, nuovi lavori per il futuro".

"Naturalmente, per presentare un romanzo bisogna prima leggerlo, e devo dire che ora che l'ho finito non lascerò morire il libro su uno scaffale, ho intenzione già tra poco di rileggerlo perché non voglio che nulla mi sfugga. In ogni capitolo c'è avventura, amore e anche, come nello stile del maestro romanziere, un messaggio, un insegnamento" commenta Aschei. Con CNA Cultura, CNA Imperia dimostra ancora una volta il suo impegno a essere vicino alle esigenze del territorio, offrendo un ponte tra le imprese e il vibrante mondo della cultura. Questa iniziativa promette di essere solo l'inizio di una serie di eventi che arricchiranno la vita culturale del territorio e coinvolgeranno attivamente aziende e cittadini nella bellezza e nell'ispirazione che la cultura può offrire.

Il commento di Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, sull’evento CNA Cultura: "Un'esperienza Culturale e Aziendale Straordinaria. È con un profondo senso di soddisfazione e un'entusiasmante prospettiva di crescita che attendo dal recente evento di CNA Cultura, sponsorizzato e pensato dalla nostra associazione. In una sinergia unica tra imprenditorialità e cultura, CNA Imperia inaugura un nuovo capitolo attraverso la sezione CNA Cultura, dimostrando ancora una volta il nostro impegno a essere una forza motrice non solo nell'ambito economico, ma anche in quello culturale. Già le nostre esperienze in cultura culinaria hanno avuto un grande successo, ricordo l’ultima VINI IN VILLA a villa Ormond e il BEER FESTIVAL a Portosole".

Continua Vazzano: “Mercoledì 29 alle 17:00 l'evento di presentazione del libro 'La Russia non esiste' di Igor Sibaldi a Santa Tecla è solo il primo passo di un viaggio avvincente che ci vedrà coinvolti in una serie di esperienze culturali straordinarie con partener di ogni tipo. La cultura non è solo un rifugio per la mente, ma anche una fonte inesauribile di ispirazione per l'innovazione e la crescita. Attraverso CNA Cultura, stiamo creando un ponte che connette le menti imprenditoriali con le ricchezze culturali, rafforzando il tessuto sociale ed economico della nostra comunità".

E ancora sottolinea Vazzano con grande entusiasmo: 'Cna Imperia cultura' coinvolgerà attivamente le aziende associate, creando spazi unici di incontro tra imprenditori e le menti brillanti del mondo culturale. In questo viaggio, ci impegniamo a costruire connessioni significative, a stimolare la creatività e a rendere la cultura un elemento essenziale nella vita delle nostre imprese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento e guardo con fiducia al futuro ricco di iniziative culturali ed imprenditoriali che CNA Imperia ci riserva".

Aggiunge Luca Aschei artefice e presentatore del primo evento CNA Cultura: “Un’anteprima di raffinata eccellenza culturale con Igor Sibaldi ormai un maestro per molte persone che lo conoscono e lo seguono da anni. Questa è l’anticipazione di CNA Imperia Cultura, che si configurerà in una serie di eventi concepiti con l'intento di aprire le porte ad un mondo di conoscenza e ispirazione per le aziende e per la cittadinanza del nostro territorio. Il connubio tra l'eleganza culturale e il fervore imprenditoriale si manifesta in un dialogo che si prefigura illuminante e stimolante. La cultura, oltre a essere un faro per le menti curiose, diviene un catalizzatore per l'eccellenza imprenditoriale, unendo passato e presente in un abbraccio che potremmo definire sinfonico".

CNA Imperia sta gettando le basi per un legame duraturo tra il mondo degli affari e le sfumature artistiche. Un modo per elevare le prospettive, per esplorare mondi nuovi attraverso la lente della cultura. Sembra proprio che abbracciando la diversità delle idee si possa veramente prosperare. Conclude Aschei: “Ringrazio anticipatamente coloro che parteciperanno a questa esperienza di raffinato savoir-faire e non vedo l'ora di condividere con voi questa immersione nell'arte e nella cultura che, sono certo, plasmerà il nostro percorso futuro in modo indimenticabile".