A Ventimiglia Alta il concerto occitano de La Péiro Douso

Sabato 18 novembre, dalle 21.15 nell'ex chiesa di San Francesco in via Garibaldi 33 nella città alta è in programma il concerto occitano con i suoni della ghironda di Simone Lombardo, dell’organetto di Luca “Peluc” Pellegrino, del sassofono di Davide Bertetto, delle percussioni di Stefano Ricca, del clarinetto di Sergio Bounous e del basso tuba di Matteo Tinetto. Concerto e ballo sono a offerta libera.

Péiro Douso significa “pietra dolce” ed è il termine con il quale da oltre due secoli e mezzo viene chiamato il talco nella sua principale zona di estrazione in val Germanasca e in val Chisone, valli occitane del Pinerolese, in provincia di Torino.

Il gruppo musicale La Péiro Douso nasce nell’estate del 2008 e da subito si distingue nello sperimentare nuove sonorità, senza stravolgere le melodie tipiche della musica popolare e tradizionale, utilizzando strumenti musicali occitani accanto a quelli tipici di altri stili musicali, come quello bandistico, afro e jazz.